شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن تسجيل أول حالة بفيروس جدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل أول حالة إصابة بمرض جدري القرود، وذلك بعد انتشاره في أفريقيا هذا الصيف وإعلان الصحة العالمية المرض حالة طوارئ عالمية.

وقالت الصحة المغربية، إنه يوم الخميس تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود، موضحة أن الحالة جرى اكتشافها ضمن البروتوكول الصحي المعتمد في المملكة منذ بدء الإنذار الصحي العالمي.

وخضع المصاب للرعاية الصحية اللازمة في أحد المراكز الطبية المتخصصة بمدينة مراكش، وهو في حالة صحية مستقرة لا تستدعي القلق.

وتفيد الوزارة بأن المصاب يتلقى الرعاية الطبية المناسبة وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، ويخضع للمراقبة الطبية الدقيقة لضمان استقرار حالته.

كما جرى تفعيل إجراءات العزل الصحي والمتابعة الطبية اللازمة وفقًا للمعايير الصحية الوطنية والدولية.