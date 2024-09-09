الخليج اليوم .. الملك سلمان وولي عهده يهنئان تبون بإعادة انتخابة رئيسا للجزائر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعث الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة، للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال الملك سلمان في رسالته إنه "بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لمدة رئاسية جديدة، يسرنا أن نبعث لكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة".

من جهته، أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس تبون، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

وأعيد يوم الأحد انتخاب تبون لولاية رئاسية ثانية بنسبة 94.65%.

وأعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر فوز تبون بعهدة رئاسية ثانية، مشيرة إلى أن نتيجة الفرز داخل وخارج الجزائر سجلت 5 ملايين و630 صوتا للمرشحين الثلاثة حصل تبون على 5 ملايين و320 صوتا منها.

وأعربت سلطة الانتخابات في الجزائر عن الارتياح العميق إزاء المشاركة الواسعة للمواطنين بهذا الاستحقاق الانتخابي.

المصدر: سبق