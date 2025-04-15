شكرا لقرائتكم خبر عن عميد حاسبات حلوان: وضع مقترح امتحانات نهاية العام وعرضه على الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور اسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بـ جامعة حلوان، إن الكلية انتهت من وضع مقترح جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثاني للعام الجامعى الجارى 2025/ 2024 وفقا للخريطة الزمنية للعام الجامعى التى اقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الدكتور أسامة إمام فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه من المقرر أن يتم عرض المقترح على طلاب الكلية للتوافق حول المقترح وترتيب المواد فى جدول الامتحانات والجدول الزمنى للفترات بين المواد ثم اعتماده.

وتابع عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان، أنه فور الانتهاء من اعتماد جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثاني، سيتم إعلان الجدول بشكل نهائى للطلاب على موقع الكلية.