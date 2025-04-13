شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 25 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين 14 أبريل 2025، طقسا معتدل الحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى يصل الدوحة.. وأمير قطر فى مقدمة مستقبليه

وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة في مستهل جولة سيادته الخليجية، حيث كان الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، في مقدمة مستقبليه بمطار حمد الدولي.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الاثنين الموافق 21 أبريل الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد شم النسيم، كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الجهات نفسها، وذلك بدلا من يوم الجمعة الموافق 25 أبريل 2025؛ وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

أعلنت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر عن عدم صحة ما تم نشره على أحد مواقع السوشيال ميديا (فيس بوك) على صفحة تحمل اسم (مواعيد قطارات سكك حديد مصر) بخصوص وقف حجز التذاكر من خلال الموقع والأبلكيشن الخاصين بالهيئة لعدم أمان الحجز من خلالهم. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريراً معلوماتياً جديداً حول "الاستثمار والمناطق الحرة"، تناول من خلاله الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (2023- 2026)، والحوافز الغير مسبوقة التي قدمتها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار في مصر بالإضافة لعرض أبرز النماذج الاستثمارية الناجحة داخلها معلومات الوزراء: مصر حققت تقدمًا ملحوظًا فى تحسين مناخ الاستثمار هيئة السكة الحديد تنفى توقف حجز التذاكر من خلال الموقع والأبلكيشن

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية عن شهر أبريل 2025 اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل، كما سيتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات، كما سيتم التنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف. وزير المالية: تسوية الآلاف المنازعات الضريبية بعد التعديلات التشريعية كشف وزير المالية أحمد كجوك، عن تحقيق نتائج إيجابية تظهر في أداء المالية العامة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، لافتًا إلى أن النتائج الهائله التي تحققت نتيجة إدخال تعديلات جوهرية على المنظومة الضريبية لتبسيط الإجراءات وتحفيز المجتمع الضريبي على غلق الملفات القديمة وإنهاء النزاعات، والتي ساهم فيها مجلس النواب. نشرت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق، موجزا لتحليل البيانات الخاصة نشره مركز الإعلام بالنيابة الإدارية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025، والذي أسفر عن تصدر موقع ”الخليج 365” لأكثر الجهات الإعلامية تعاونًا ونشرًا للبيانات الصادرة عن النيابة الإدارية، فضلًا عن كونها الجهة الإعلامية الأسرع استجابة على الإطلاق، فيما يخص توقيتات النشر على النحو الموضح بالموجز التحليلي المرفق. النواب يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يستكمل غدا مناقشة الحساب الختامى 2023/24 النيابة الإدارية: ”الخليج 365” الأسرع على الإطلاق فى النشر عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال الفترة الحالية استعدادا لفترة أقصى الاحتياجات المائية القادمة . استمرارا للمظاهرات ضد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، استقطبت جولة السيناتور الأمريكي عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، حشدًا قياسيًا في تجمعه في لوس أنجلوس، والذي تضمن عروضًا موسيقية لتشجيع الحضور على المشاركة فى "استعادة أمريكا". 14 شهيدا وعشرات المصابين بقصف إسرائيلى على جباليا وخان يونس فى قطاع غزة استشهد 14 فلسطينيا، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، بعد قصف طيران الاحتلال مناطق في جباليا وخان يونس في قطاع غزة، وفق مصادر طبية. 14 شهيدا وعشرات المصابين بقصف إسرائيلى على جباليا وخان يونس فى قطاع غزة استمرار المظاهرات ضد ترامب.. ومشاركة بيرني ساندرز تجذب الآلاف وزير الرى: دراسات فنية دقيقة وخطة زمنية محددة لصيانة وإحلال محطات الرفع وزير المالية: تسوية الآلاف المنازعات الضريبية بعد التعديلات التشريعية وزارة التضامن تصرف الدعم النقدى تكافل وكرامة عن شهر أبريل الثلاثاء المقبل

نجح مسئولو النادي الأهلي فى إنهاء أزمة التأشيرة لرباعي الفريق "أشرف بن شرقي ويحيى عطية الله وأشرف داري، والسلوفيني جراديشار"، وهي الأزمة التي استحوذت على اهتمام ومجهود مسئولى القلعة الحمراء على مدار اليومين الماضيين. غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 25 درجةتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين 14 أبريل 2025، طقسا معتدل الحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر. الأهلي يُنهي أزمة "تأشيرات" رباعي الفريق إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز



رئيس الوزراء يصدر قرارات إجازة رسمية للاحتفال بأعياد شم النسيم وتحرير سيناء والعمال