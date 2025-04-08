شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: أشكر السلطات المصرية على جهودها الإنسانية لدعم سكان غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن الثلاثاء، 08 أبريل 2025 07:17 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "أشكر السلطات المصرية على جهودها الإنسانية لدعم سكان غزة"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها. كما قدم ماكرون الشكر لمنظمات الإغاثة التى تعمل فى غزة رغم التحديات الراهنة، مؤكدا أن الأوضاع الإنسانية فى غزة أصبحت الآن أكثر بشاعة.

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