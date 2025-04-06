شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومى بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 06 أبريل 2025 05:56 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرار بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها .

وتضمن أن يمنح المتبرع عوضاً مقابل ما تحمله من نفقات فى سبيل تبرعه وفقا للقواعد التالية:

-مبلغ لا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد عن 200 جنيه مقابل نفقات الانتقال.

-مبلغ لا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد عن 200 جنيه مقابل نفقات التغذية.

-مبلغ يساوي من 1- 30 من قيمة الحد الأدني لإجمالي الأجر المقرر بالدولة للموظف والعامل.

-مبلغ لا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد على 100 جنيه مقابل أي نفقات أخري يتحملها المتبرع.

-تزداد الحدود القصوي بمقدار 10% سنوياً.