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قرار حكومى بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها

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قرار حكومى بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأحد، 06 أبريل 2025 05:56 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرار بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها .

وتضمن أن يمنح المتبرع عوضاً مقابل ما تحمله من نفقات فى سبيل تبرعه وفقا للقواعد التالية:

-مبلغ لا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد عن 200 جنيه مقابل نفقات الانتقال.

-مبلغ لا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد عن 200 جنيه مقابل نفقات التغذية.

-مبلغ يساوي من 1- 30 من قيمة الحد الأدني لإجمالي الأجر المقرر بالدولة للموظف والعامل.

-مبلغ لا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد على 100 جنيه مقابل أي نفقات أخري يتحملها المتبرع.

-تزداد الحدود القصوي بمقدار 10% سنوياً.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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