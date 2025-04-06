شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تعلن استئناف الدورات التدريبية بمركز سقارة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن استئناف الدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اليوم الأحد الموافق 6 أبريل 2025، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بتدريب العاملين بالمحليات، ورفع كفاءتهم مهنياً وإكسابهم مهارات ومؤهلات جديدة بما يساهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشارت د. منال عوض إلى أن الأسبوع التدريبى الحادى والثلاثون من الخطة التدريبية للمحليات يشهد اليوم تنفيذ 3 دورات تدريبية وهي: برنامج " نظم المعلومات الجغرافيه GIS مستوى متقدم (الإستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية فى تطبيقات التنمية المحلية ) " لخريجى برامج ال Gis السنوات السابقة، وبرنامج " التقديرات السكانية باستخدام حزمة برامج اسبكترام " للسادة المديرين والعاملين بوحدات السكان بالديوان و الوحدات الفرعية ووحدات التحول الرقمى ومراكز المعلومات ، بالتعاون مع وحدة السياسات السكانية بالوزارة ، وبرنامج " سيناريوهات وخطط وأدلة التعامل مع الأزمات المختلفة " ويستفيد منها المديرين والعاملين بإدارات الأزمات ومراكز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء و إدارة الأزمات بالوزارة .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن إجمالى عدد المستفيدين من دورات الأسبوع الـ31 يبلغ حوالى 100 متدرب من جميع المحافظات، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من العاملين الذين يتم تنمية مهاراتهم فى مجالات عملهم بما يساهم فى الارتقاء بالخدمات التى تقدمها المحافظات للمواطنين، ورفع قدرات الصف الثانى من الموظفين لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهرى مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والمشرف على مركز سقارة، أن المركز يشهد حالياً تطويراً شاملاً على المستويات الفنية والإدارية والتدريبية ، ليواكب المعايير الدولية فى التدريب وبناء القدرات، ويصبح من بين أفضل المؤسسات التدريبية بدعم ورعاية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بما يساهم فى مواكبة متغيرات العمل المحلي، وتذليل العقبات أمام العاملين، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين المتخصصين.