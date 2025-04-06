شكرا لقرائتكم خبر عن ما موقف المتخلفين الشهر الماضى عن صرف الدعم الإضافى ببطاقة التموين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل البعض من أصحاب البطاقات التموينية عن موقف المستحقين لصرف الدعم الإضافي على بطاقات التموين، ممن تخلفوا عن الصرف الشهر الماضي، خاصة وأن منحة الدعم الإضافي للأسر الأكثر احتياجا تتضمن شهري مارس وأبريل 2025، وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية استكمال صرف المتبقي من المنحة خلال الشهر الماضي وصرفها خلال شهر أبريل الجاري بالإضافة إلى مبلغ الدعم المقرر شهرياً لأصحاب البطاقات التموينية.

على جانب آخر، وفى نفس السياق، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية للشهر الثاني في صرف الدعم الإضافي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين، حيث يتم الصرف لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجًا، مقيدة على البطاقات التموينية ويتم الصرف من فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية في ظل نجاح وزارة التموين في تأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الغذائية، حيث اعتمدت الخزانة العامة للدولة 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقرار زيادة 125 جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهًا لفردين فأكثر لمدة شهرين "مارس وأبريل 2025 .