شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الأمريكيين يتظاهرون ضد سياسات ترامب فى شيكاغو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت شيكاغو تظاهر آلاف الأمريكيين ضد سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو للمظاهرات ضد سياسات ترامب.

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن مظاهرات حاشدة ضد سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

وبدأت جماعات حقوقية الإعداد لنحو 1200 مظاهرة فى أنحاء الولايات المتحدة اليوم السبت، ضد الرئيس دونالد ترامب، في حين اتهمه الديمقراطيون بخيانة الشعب، وسط موجة غضب من سياساته الداخلية والخارجية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

ويتوقع المنظمون أن تكون هذه التظاهرات أكبر يوم احتجاج ضد الرئيس دونالد ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك، منذ بدأت الإدارة الأمريكية مسعاها السريع لفرض طابع محافظ على الحكومة.

وستتيح الاحتجاجات الفرصة لمعارضى ترامب للتعبير عن استيائهم بشكل جماعي من التغييرات الجذرية التي يجريها في السياسة الخارجية والداخلية للولايات المتحدة من خلال أوامره التنفيذية.

وقال عزرا ليفين -المؤسس المشارك لمنظمة (إنديفيزيبل)، وهي إحدى الجماعات التي تنظم احتجاجات اليوم- إن "هذه مظاهرة ضخمة ترسل رسالة واضحة جدا إلى ماسك وترامب والجمهوريين في الكونجرس".

وقال إن هذه الاحتجاجات ستؤكد لأنصار شعار "فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا" أن الشعب لا يريد سيطرتهم "على ديمقراطيتنا، وعلى مجتمعاتنا، وعلى مدارسنا وأصدقائنا وجيراننا".

ويظهر الموقع الإلكتروني للحدث أن نحو 150 جماعة من النشطاء قررت المشاركة.

من المقرر تنظيم فعاليات في جميع الولايات الـ50، بالإضافة إلى كندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والمكسيك والبرتغال.

يذكر أن دعاوى قضائية قيدت جزءا كبيرا من أجندة ترامب، إذ تتهمه بتجاوز سلطاته من خلال محاولات طرد الموظفين بالحكومة وترحيل المهاجرين.

ومن المتوقع أن تشارك أيضا في الاحتجاجات جماعات داعمة للفلسطينيين ومعارضة لاستئناف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

في السياق ذاته، قال رئيس الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب خان الشعب، واعتبر أن تصويت الجمهوريين على قانون الميزانية انحياز لأصحاب المليارات ضد الطبقة المتوسطة "في خضوع تام لترامب".

يأتي ذلك وسط موجة غاضبة من الرسوم الجمركية التي انعكست على الولايات وكبدت اقتصادها خسائر فادحة في غضون يومين.