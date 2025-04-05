شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء امتحانات صفوف النقل الشهرية فى الجيزة بدءًا من 24 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لقاءً مع سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك والالتزام بالجداول الزمنية لإنهاء المقررات الدراسية.

واطلع محافظ الجيزة، على مواعيد إجراء الامتحانات الشهرية لصفوف النقل، والتي من المقرر أن تبدأ اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 24 / 4 / 2025، وذلك عقب الانتهاء من احتفالات أعياد القيامة المجيد وشم النسيم.

وخلال اللقاء، عرض مدير مديرية التربية والتعليم، على محافظ الجيزة النظام الجديد لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية، والذي أعلن عنه وزير التربية والتعليم، حيث سيتم تعميم نظام البوكليت لطلاب الشهادة الإعدادية، والذي يعتمد على دمج ورقة الأسئلة في كراسة الإجابة في الامتحانات.

وكلف محافظ الجيزة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بضرورة إعداد نماذج استرشادية لتأهيل وتدريب طلاب الشهادة الإعدادية على نظام البوكليت الجديد.

ووجه المحافظ، بضرورة تنظيم لقاءات مع أولياء الأمور وإجراء حوارات مجتمعية لرفع وعي الطلاب وأولياء الأمور بنظام البكالوريا الجديد ومميزاته التي ستساهم في تعزيز الجهود المبذولة نحو دعم وتطوير العملية التعليمية.

كما وجه محافظ الجيزة، بتنفيذ كافة التجهيزات التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب والتأكيد على ضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب وتنفيذ جميع أعمال الصيانة والدهانات والإصلاحات بكافة المدارس من دورات المياه والنوافذ والإنارة والأسوار والبوابات والالتزام التام بالإجراءات الوقائية.