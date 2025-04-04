شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تقرير لجنة الطب البيطرى الخاص بفحص حيوانات سيرك الغربية والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، تقرير اللجنة المشكلة بشأن حادث هجوم نمر على مساعد المدرب أثناء عرض بسيرك طنطا، والذي تسبب في بتر ذراعه.

أكدت الفحوصات البيطرية للجنة أن النمر يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض تؤثر في سلوكه، وأن حالة النمر الابيض الذي قام بعقر العامل، هي نمر بنجالي أبيض انثي عمرها 5 سنوات، وحالتها الصحية سليمة وتتلقي الغذاء المناسب والرعاية الصحية اللازمة.



وأوضح التقرير أنه يتم إطعام الحيوانات بدواجن طازجة من 8 الي 10 دجاجة لكل حيوان بالإضافة إلي 2 كيلو لبن و4 بيضات لكل حيوان بصفة يومياً، وأن هذة الكميات مناسبة للتغذية بمعدل مرة واحدة يوميا.

وأوصت اللجنة في تقريرها باستبعاد النمر الأنثي المتسببة في عقر العامل من العروض والعمل بالسيرك كإجراء احترازي خشية من تكرار الحادث، الاستمرار في تقديم التغذية الجيدة والكافية والرعاية البيطرية السليمة، ضرورة إحضار سجل التحصينات للاطلاع عليه.