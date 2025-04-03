شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصدر قرارات إزالة تعديات ومخالفات بالفشن وبنى مزار الجديدتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 8 قرارات لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على قطع أراضٍ بمساحات مختلفة مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية بمدينة الفشن الجديدة، والتجمع العمراني "بني مزار الجديدة".

ونصت القرارات على أن تزال التعديات ومخالفات البناء الواقعة على قطعتي أرض فضاء على مساحة 42 فدانا، وقطع أراض بمساحة 4.49 فدان، و6.37 فدان، و3.19 فدان، و11.79 فدان، و20.50 فدان، و11.44 فدان، بالتجمع العمراني "بني مزار الجديدة"، والمتمثلة في إقامة أنشطة زراعية "غير منتظمة"، وبناء مزارع دواجن، وغرف بالطوب الأبيض، ومحطة طاقة شمسية، وذلك بدون سند من القانون.

كما نصت على إزالة التعديات الواقعة على مساحة 204 أفدنة و17 قيراطا داخل مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة في وضع اليد وإقامة نشاط زراعي "غير منتظم"، وذلك بدون سند من القانون.

وشملت القرارات أن يتولى جهازا المدينتين بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.