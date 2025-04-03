شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 5 معلومات عن رقمنة وزارة العمل لخدمات العمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه وزير العمل محمد جبران، بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية لمشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، تمهيدًا لاطلاق البرنامج على بوابة مصر الرقمية.

ويستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير أهم المعلومات الخاصة بمشروع رقمنة خدمات العمالة غير المنتظمة:

1- المشروع يتم تنفيذه مع شركة متخصصة، تنفيذًا لبروتوكول التعاون بين وزارتى العمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

2- يهدف البرنامج الى حوكمة الخدمات المقدمة لهم، وإنشاء قاعدة بيانات مُوحدة تُسهم فى دعم متخذ القرار، و تقديم آليات لتوفير فرص العمل.

3- يقدم البرنامج الخدمات الصحية والاجتماعية، لصالح العمالة غير المنتظمة باعتبارها ضمن فئات الأولى بالرعاية.

4- تستهدف وزارة العمل تأمين المنظومة لضمان وصول المستحقات لأصحابها.

5- ستضمن صحة، ودقة قاعدة البيانات، ما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق.

وكان قد أعلن محمد جبران وزيرالعمل، في تصريحات سابقة له، أن وزارة العمل تنفق سنويا 2 مليار جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف التأمين على 8 ملايين عامل.