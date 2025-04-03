شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: سرطان القولون ثالث أكثر أنواع الأورام انتشارا على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن سرطان القولون والمستقيم هو ثالث أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم، ويتم استخدام الأنواع التالية من العلاج للأشخاص المصابين بسرطان القولون:

1- الجراحة

2- العلاج الكيميائي

3- العلاج الإشعاعي

4- العلاج المستهدف

5- العلاج المناعي

وتابعت وزارة الصحة: "كل نوع من أنواع العلاج يمكن أن يسبب آثارا جانبية مختلفة، وتختلف من مريض للثاني، وقد يكون لدى بعض المرضى أثناء فترة العلاج الآثار الجانبية الشائعة مثل التعب أو الغثيان، بينما قد يكون لدى آخرين ردود فعل تعتمد على صحتهم وجيناتهم".