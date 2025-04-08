شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة تاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجامعة القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت جامعة القاهرة مساء اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك على هامش فعاليات ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية الذي تستضيف الجامعة بعض فعالياته.

وأعرب الرئيس ماكرون في كلمته التي ألقاها بقاعة الاحتفالات الكبرى عن تقديره العميق للعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وفرنسا، مؤكدًا على أن الشباب والابتكار هما مفتاح المستقبل المشترك بين البلدين، ومشيدًا بالدور الرائد الذي تلعبه جامعة القاهرة كمؤسسة تعليمية عريقة على مستوى المنطقة.

وسبقت زيارة الرئيس الفرنسي توقيع عدة اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم بين الجامعات المصرية والفرنسية، تهدف إلى تعزيز الشراكة الأكاديمية، وتبادل زيارات الطلاب والباحثين، ودعم الابتكار وربط التعليم بسوق العمل، ومنها بروتوكلات تعاون بين جامعة القاهرة وجامعات السربون واكس مارسيليا والمعهد الوطني - ليون وغيرها من الجامعات الفرنسية المرموقة.

من جانبه، وصف الدكتور محمد سامي عبد الصادق الزيارة بأنها محطة تاريخية في مسيرة الجامعة، مؤكدًا أن التعاون المصري الفرنسي في مجال التعليم والبحث العلمي سيظل نموذجًا يُحتذى به في العلاقات الدولية.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار تأكيد إلتزام البلدين بتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز من فرص التنمية المستدامة ويخدم الأجيال القادمة.



الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ورئيس جامعة القاهرة



المؤتمر الفرنسى المصرى



إيمانويل ماكرون فى جامعة القاهرة



جانب من كلمة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون



كلمة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر



كلمة الرئيس الفرنسى فى مؤتمر جامعة القاهرة



كلمة رئيس جامعة القاهرة



مؤتمر الرئيس الفرنسى فى جامعة القاهرة



مؤتمر جامعة القاهرة بحضور إيمانويل ماكرون