الخليج 365: إما القتل أو التهجير.. إسرائيل تفتح أبواب الجحيم على غزة

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القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "إما القتل أو التهجير.. إسرائيل تفتح أبواب الجحيم على غزة بسياسة الأرض المحروقة"، يستعرض الخليج 365 في عدده الورقى الصادر غدا الخميس، خطة إسرائيل من أجل تصفية القضية الفلسطينية عن طريق القتل أو التهجير، واستخدام سياسة الأرض المحروقة، وموقف مصر القوى في مواجهة المخطط الإسرائيلي، والتأكيد أنه "لا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة"، وتحذير مصر من أى محاولات للمساس بالمقدسات الدينية فى القدس.

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إما القتل أو التهجير.. إسرائيل تفتح أبواب الجحيم على غزة بسياسة الأرض المحروقة.. مصر قالت كلمتها: لا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة.. سياسيون: الدولة لم تتوان يوما عن تقديم الدعم للشعب الفلسطينى.. والقاهرة صوت الحكمة وملاذ السلام وصمام الأمان

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