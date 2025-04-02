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القاهرة - سامية سيد - يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي فى تنفيذ مبادرات توعوية طوال أيام عيد الفطر المبارك 2025 بالحدائق العامة فى المحافظات المختلفة لرفع الوعى لدى الأطفال من زوار الحدائق بـ مخاطر التدخين وتعاطى وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال كذلك عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان ،كما يتم تنفيذ الأنشطة التوعوية فى المناطق المطورة " بديلة العشوائيات ".



أنشطة صندوق مكافحة الإدمان داخل المناطق المطورة والحدائق العامة لرفع الوعى بخطورة المخدرات



وتتضمن الانشطة التوعوية ورش حكى للأطفال من زوار الحدائق وخلال تواجدهم مع أسرهم ،حيث يتم تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان ، وأيضا تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية، كذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب من زوار الحدائق عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة ورفع وعيهم بخطورة الإدمان .



أنشطة صندوق مكافحة الإدمان داخل المناطق المطورة والحدائق العامة لرفع الوعى



كما تستهدف المبادرة أيضا إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023" ، من حيث توفير الخدمات العلاجية مجانا وخدمات المشورة وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة ،كما تتضمن المبادرة تنفيذ أنشطة مختلفة بأساليب ابداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وتوزيع هدايا للأطفال مرتبطة بأضرار التدخين والإدمان منها لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع الوصول ،ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه ،كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن .



صندوق مكافحة الإدمان ينفذ أنشطة بالمناطق المطورة والحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر 2025

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استمرار تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة وأن تنفيذ الانشطة التوعوية بالمناطق المطورة والحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر المبارك ، يأتي ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها الصندوق بشكل مستمر لتنفيذ العديد من الأنشطة للوقاية من الإدمان وسبق وتم إطلاق العديد من البرامج التوعوية مثل مهرجان " الاسرة والطفل " فى المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " وكذلك في القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ، كما يتم تنفيذ انشطة ومبادرات توعوية بمراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة كذلك تنفيذ أكبر برنامج وقائى بالمدارس خلال فترة الدراسة لرفع وعى الطلاب بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .



استمرار تنفيذ أنشطة صندوق مكافحة الإدمان داخل المناطق المطورة والحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر



تنفيذ أنشطة داخل المناطق المطورة والحدائق العامة لرفع وعى الأطفال بخطورة التدخين



تنفيذ أنشطة صندوق مكافحة الإدمان بالمناطق المطورة والحدائق العامة لرفع الوعى بخطورة المخدرات



تنفيذ أنشطة صندوق مكافحة الإدمان داخل المناطق المطورة والحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر



جانب من أنشطة صندوق مكافحة الإدمان بالمناطق المطورة والحدائق العامة لرفع الوعى بخطورة التعاطى



جانب من فعاليات أنشطة صندوق مكافحة الإدمان داخل المناطق المطورة والحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر