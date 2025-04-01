شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 30 ألف مشجع.. تأمين مباراة الأهلي والهلال بربع نهائى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

أنهى رجال الأمن استعداداتهم لتأمين المواجهة المرتقبة بين الأهلي والهلال السوداني، التي ستقام في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على أرض استاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تحت إشراف المجموعة الأمنية الأفريقية، تم تشكيل فرق متخصصة لتأمين الأبواب الرئيسية وتنظيم دخول الجماهير، مع التشديد على منع إدخال أي ممنوعات، لاسيما الشماريخ واللافتات المسيئة التي قد تخلّ بالروح الرياضية.

وتهدف الخطة الأمنية إلى تأمين 30 ألف مشجع، سيتواجدون في مدرجات الملعب لمتابعة المباراة المشوقة.

وفي الوقت ذاته، تولي الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية اهتمامًا خاصًا بتأمين ممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الدولي، بقيادة الحكم التشادي محمد الحاج، الذي سيقود المباراة بدقة وعناية، ويعاونه الكاميروني ألفيس نجوجو كمساعد أول، والمساعد الثاني إلى سونو فاتسون، في حين سيكون الموريتاني عبد العزيز بوه حكمًا رابعًا، لضمان سير المباراة بسلاسة وأمان.