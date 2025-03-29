شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تعلن عودة مواعيد المخابز لطبيعتها مع أول أيام العيد.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أكد ناصر ثابت مدير مديرية التموين، عودة مواعيد المخابز مرة أخرى إلى مواعيد ما قبل حلول شهر رمضان، وذلك مع بداية أول أيام عيد الفطر المبارك، لتوفير الخبز خلال ساعات اليوم ، مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف المتابعة المستمرة من كافة الأجهزة التموينية، طوال أيام العيد، وإلغاء اجازات مفتشي الرقابة التجارية والتموينية.

وأضاف مدير تموين القاهرة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات للعمل خلال أيام العيد تضم قيادات المديرية ومديري الإدارات الداخلية لتلقى بلاغات المواطنين والعمل على حلها مع وجود غرفة عمليات لجميع الإدارات التموينية الفرعية بالأحياء لتلقي بلاغات المواطنين على ارقام "27420019 - 27420025 -27420037 – 27420038" .