شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مستندات لغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين في محافظة الجيزة عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، لغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير "تعليق الاشتراك".

وتسهيلًا على المواطنين، أوضحت الشركة أن في حالة الرغبة في غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير، يتم تقديم طلب بذلك، متضمنًا الأوراق والمستندات التالية:

- بطاقة الرقم القومي للعميل.

- آخر فاتورة مصدرة للعميل.

- الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد.

وأطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، برئاسة المهندس منصور بدوي، حملة إعلامية تحت عنوان "المواطن يسأل ومياه الجيزة تجيب"، وذلك عبر قنواتها الاتصالية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم الشركة، أن الحملة تستهدف طرح مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي تهم المواطنين، تتركز حول تقديم معلومات متنوعة؛ بهدف إثراء المعرفة، وكذا تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة والخاطئة في استخدام المياه وشبكات الصرف الصحي؛ بهدف تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي.

ولفت عابدين، أن الحملة تخاطب مختلف الفئات العمرية بالمجتمع، كون أن الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي مسؤولية تقع على عاتق الجميع، مشيراً أن هناك سعي دائم لتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.