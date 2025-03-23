شكرا لقرائتكم خبر عن حل واكسب.. الحلقة الرابعة من فوازير رمضان على موقع ومنصات الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 الحلقة الرابعة من حلقات فوازير رمضان والتي ستذاع على منصات تليفزيون السابع يوميا ولمدة 10 أيام، كل حلقة بتكلم عن شخصية مختلفة من الشخصيات المصرية العظيمة، اللى كان ليها بصمة هامة في بلدنا، سواء في مجال العلم أو السياسة أو الفن والأدب والرياضة أيضا، المسابقة فكرة وإعداد أسامة عبد الحميد، تقديم ملك مدحت.

تدور حلقة اليوم من المسابقة حول شخصية عالم مصري شهير، ابتكر نظام تصوير سريع للغاية يعمل باستخدام الليزر له القدرة على رصد حركة الجزيئات عند نشوئها وعند التحام بعضها ببعض، والوحدة الزمنية التي تُلتقط فيها الصورة هي فمتوثانية، وحصل على جائزة نوبل في مجال الكيمياء.

الإجابة عن الحلقات تتم عن طريق كومنت بالإجابة الصحيحة على نفس الحلقة المذاعة على صفحة الخليج 365 بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وسيتم اختيار الفائز والتواصل معه لإعلان اسمه في اليوم التالى، ليتأهل في نهاية المسابقة 10 فائزين لدخول سحب على جائزة مقدمة من الخليج 365.