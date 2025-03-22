أخبار مصر.. الرئيس السيسى يشارك فى لقاء المرأة المصرية والأم المثالية

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

شارك الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عدداً من مقاتلى المنطقة المركزية العسكرية وقوات حرس الحدود والمظلات والصاعقة تناول وجبة الإفطار، وذلك بقيادة المنطقة المركزية العسكرية، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

قال الرئيس السيسى، إن الدولة المصرية ستستمر فى جهدها، لإيجاد مسارات متعددة، لتحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية، مضيفًا:"وقد وجهت الحكومة أيضا، لدعم كافة المشروعات والمبادرات، التى من شأنها منح المرأة المصرية، فرصًا حقيقية لتحقيق التمكين الاقتصادى، سواء بتوفير فرص عمل مناسبة، أو مشروعات، أو غيرها من مجالات التمكين الاقتصادى".

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات النسائية والسيدات المصريات من مختلف المجالات.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نماذج لاستجابة الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية المُختصة، لشكاوى وبلاغات المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، التي تلقتها ورصدتها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك خلال تقرير مُقدم من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الانتهاء من إرسال كافة الرسائل النصية التي توضح موقف المتقدمين لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين (5)" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث بلغ عدد المتقدمين المنطبق عليهم الشروط 298430 عميلاً، وعدد 268759عميلًا غير منطبق عليهم الشروط، إضافة لعدد 10430 عميل قاموا بسداد مقدمات جدية الحجز ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على الموقع الإليكتروني أثناء فترة التقديم على الإعلان، بالإضافة إلى ٤ آلاف عميل سوف يتم الاستعلام عنهم في ضوء تقدمهم لشراء وحدات سكنية لا يوجد عليها أولويات، على أن يتم فتح باب التظلمات وتسجيل الطلبات خلال الفترة من غد الأحد 23/3/2025 حتى الخميس 24/4/2025.

تحت شعار "معا نحو أكبر ساعة للأرض"، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي تشارك مصر دول العالم في المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار "ساعة الأرض"، من خلال دعوة المواطنين والجهات والمعالم السياحية لإطفاء الأنوار والأجهزة الكهربائية غير الضرورية وإضاءة الشموع لمدة ساعة من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساءً، وذلك اليوم السبت 22 مارس 2025. وزارة التموين تطرح كحك العيد والبسكويت بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات كعك العيد والبسكويت بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بجانب توفير السلع الأساسية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تصل الى 30%، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، ويتم طرح علبة بسكويت نشادر بـ170 جنيها زنة 1 كيلو جرام وعلبة كحك سادة وزن 1 كيلو بسعر 170 جنيها وكعك ملبن بسعر 160 جنيها، وكعك مكسرات زنة 1 كيلو جرام بسعر 230 جنيها وغريبة سادة بـ 180 جنيها للكيلو، وغريبة لوز بـ210 جنيهات وبيتى فور عادى بسعر 190 جنيها وبيتى فور لوكس بسعر 220 جنيها وبيتى فور سابليه بسعر 220 جنيه وكوكيز بسعر 190 جنيها وبسكو فور بسعر 190 جنيها للكيلو. وزارة التموين تطرح كحك العيد والبسكويت بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. اعرف الأسعار

ساعة الأرض.. مصر تشارك العالم فى المبادرة العالمية لإطفاء الأنوار لعام 2025