شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم.. موعد أذان المغرب السبت 22 رمضان فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالسبت، 22 مارس 2025 03:30 م
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” موعد أذان المغرب، اليوم السبت 22-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع اليوم الـ 22 من أيام رمضان.موعد أذان المغرب فى محافظات مصر
- موعد أذان المغرب بالقاهرة 6:08 م
- موعد أذان المغرب بالإسكندرية 6:12 م
- موعد أذان المغرب بطنطا 6:09 م
- موعد أذان المغرب بالمنصورة 6:07 م
- موعد أذان المغرب بالزقازيق 6:07 م
- موعد أذان المغرب بسوهاج 6:06 م
- موعد أذان المغرب ببنى سويف 6:08 م
- موعد أذان المغرب بالمنيا 6:10 م
- موعد أذان المغرب بقنا 6:02 م
- موعد أذان المغرب بأسوان 6:02 م
- موعد أذان المغرب بمطروح 6:30 م
- موعد أذان المغرب بالغردقة 5:57 م
- موعد أذان المغرب بالإسماعيلية 6:04 م
- موعد أذان المغرب بدمياط 6:06 م
- موعد أذان المغرب بشرم الشيخ 5:56 م
- موعد أذان المغرب بالفيوم 6:10 م
- موعد أذان المغرب بكفر الشيخ 6:07 م
- موعد أذان المغرب بالمنوفية 6:09 م
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