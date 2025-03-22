شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم.. موعد أذان المغرب السبت 22 رمضان فى محافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” موعد أذان المغرب، اليوم السبت 22-3-2025، فى عدد من محافظات مصر، تزامنا مع اليوم الـ 22 من أيام رمضان.

موعد أذان المغرب فى محافظات مصر

- موعد أذان المغرب بالقاهرة 6:08 م

- موعد أذان المغرب بالإسكندرية 6:12 م

- موعد أذان المغرب بطنطا 6:09 م

- موعد أذان المغرب بالمنصورة 6:07 م

- موعد أذان المغرب بالزقازيق 6:07 م

- موعد أذان المغرب بسوهاج 6:06 م

- موعد أذان المغرب ببنى سويف 6:08 م

- موعد أذان المغرب بالمنيا 6:10 م

- موعد أذان المغرب بقنا 6:02 م

- موعد أذان المغرب بأسوان 6:02 م

- موعد أذان المغرب بمطروح 6:30 م

- موعد أذان المغرب بالغردقة 5:57 م

- موعد أذان المغرب بالإسماعيلية 6:04 م

- موعد أذان المغرب بدمياط 6:06 م

- موعد أذان المغرب بشرم الشيخ 5:56 م

- موعد أذان المغرب بالفيوم 6:10 م

- موعد أذان المغرب بكفر الشيخ 6:07 م

- موعد أذان المغرب بالمنوفية 6:09 م



