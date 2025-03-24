شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محطات مونوريل العاصمة الإدارية من الداخل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تقترب وزارة النقل من تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية، حيث كشفت الوزارة عن نسب تشطيب المحطات والتي ظهر من خلالها الخدمات المتاحة للركاب، ومن بينها وجود أبواب زجاجية تفصل بين القطار والركاب على الرصيف، لتأمين الركاب وتوفير أقصى مستوى أمان .

ويخدم كل محطة عدد من السلالم المتحركة والعادية من 12 لـ 14 سلم في كل محطة، بالإضافة إلى 4 مصاعد على الأقل في كل محطة، كما يتوفر في كل المحطات مسارات خاصة لذوى الهمم من مكفوفى وضعاف البصر، تمكنهم من الوصول بسهولة لباب القطار بداية من الشارع، وكل الأرصفة بها شاشات لعرض مواعيد الرحلات بالإضافة إلى النداء الصوتى .

ويمتد المشروع من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى مركز السيطرة والتحكم لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

ويبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة ويتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد ‏العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.

وقطار المونوريل مكون من 4 عربات، مدعم بكاميرات مراقبة داخلية وخارجية، حيث تضم كل عربة 4 كاميرات مراقبة، كما أن القطار مثبت به من الأمام كاميرات لرصد السكة أمام القطار، ويضم أنظمة اتصالات وبه اجهزة لرصد الأدخنة وكاميرات مراقبة، وبه شاشات للاعلانات و الترفيه وسعة القطار 560 راكب، و ينقل 10 آلاف راكب فى الاتجاه الواحد فى البداية، وبه كراسى بلون أصفر مخصصة لكبار السن بالإضافة إلى أماكن مخصصة لذوي الهمم، وسرعته 90 كم متر فى الساعة والسرعة التشغيلية 80 كم/ الساعة، ويتم توجيه الركاب من خلال التحدث إليهم مباشرة أو الرسائل التذكيرية، ويسير القطار على كامر خرسانى على ارتفاع من 12 ل 15 متر.





سلالم كهربائية



تشطيبات المحطات



نسب التشطيب



مقاعد للجلوس



أغلب المحطات مكيفة



شاشات على الارصفة



الرصيف



ابواب زجاجية على الرصيف



رصيف المحطة



صالة التذاكر



ارصفة المحطات