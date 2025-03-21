شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل لصيادلة ومناديب للتوصيل فى القطاع الخاص بمرتبات 9400 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل ضمن نشرة التوظيف التى تعلن عنها الوزارة شهريا، عن توفير 135 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص، المالكة لمجموعة من الصيدليات، بمرتبات تصل إلى 9400 جنيه شهريا.

وأوضحت وزارة العمل، أن فرص العمل المتاحة، هي:

- 30 صيدلي، ب صيدلة - حديث التخرج - الراتب : يبدأ من 9400 جنيه.

- 50 مندوب توصيل، الراتب : 8500 : 9000 جنيه - خبرة سنة.

- 10 معاون خدمات، خبرة 6 شهور.

- 30 مساعد صيدلى، الراتب : 6000 : 8500 ج - خبرة سنة - من الجنسين.

- 10 كول سنتر، الراتب : 6500 : 8500 ج - خبرة سنة.

- 5 خدمة عملاء، الراتب : 6500 : 7000 ج - خبرة 6 شهور.

- الشروط :

مؤهل عالى - متوسط

السن : 22 : 45 سنة

ويمكن التقديم على فرص العمل الجديدة، خلال شهر مارس 2025 الجارى، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان على الصفحة الرسمية للوزارة على "فيس بوك"، وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على الإنترنت.