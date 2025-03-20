شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يزور مقام السيدة نفيسة عقب أدائه صلاة الفجر والان مع تفاصيل الخبر

زار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم، مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، وذلك لافتتاح أعمال التجديد بالمسجد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، واللواء احمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأدى الرئيس السيسى صلاة الفجر بالمسجد، ثم زار فى الختام مقام السيدة نفيسة (رضي الله عنها).



