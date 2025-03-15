شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. صرف 300 جنيه لـ4.7 مليون أسرة ضمن "تكافل وكرامة" خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها صرف 300 جنيه لـ4.7 مليون أسرة ضمن "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..رئيس الوزراء: الحكومة تضع تحسين حياة المواطن المصري على رأس أولوياتها
توجه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة العاشر من رمضان؛ وذلك لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والسكنية، كما يستهل جولته بافتتاح أعمال تطوير وتوسعة مصنع قنديل للصلب، ويرافقه خلال جولته الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
استعرض أحمد كجوك وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الموقف التنفيذي للإجراءات الاستثنائية العاجلة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، بالعمل على تحسين الأحوال المعيشية للفئات الأقل دخلاً بالدعم النقدي المباشر.
وزارة الصحة: انتظام العمل فى المعامل المركزية بعد السيطرة على الحريق
أعلنت وزارة الصحة والسكان، انتظام العمل بشكل طبيعي في المعامل المركزية، وتقديم خدماتها لجمهور المترددين عليها، بدءا من صباح اليوم السبت، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.
حددت لجان النظام والمراقبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأوراق المطلوبة للعمل بكنترولات الثانوية العامة لأول مرة، موضحة أنه يقدم العضو صورة بطاقة الرقم القومي وكذلك كود المعلم والإدارى وصورة شخصية ضوئية حديثة وصحيفة أحوال من واقع ملف الخدمة يمكن استكمالها في موعد غايته أسبوع، على أن يجتاز العضو المقابلة داخل لجنة النظام والمراقبة والتى يتم إخطاره بها أثناء التقدم.
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال مد كابلات الكهرباء لعمارات "سكن لكل المصريين - محور متوسطي الدخل" بمدينة بني سويف الجديدة، وتم إطلاق التيار الكهربائي بالعمارات تمهيداً لتسليم الحاجزين، بجانب إنارة أعمدة الموقع العام للمشروع.
للباحثين عن وظائف فى لبنان.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بـ500 دولار شهريا
تستمر وزارة العمل، فى تلقى طلبات الراغبين فى التقديم على فرص عمل لكوادر مصرية في مهنة "غسيل وتشحيم"، للعمل في شركة بلبنان، وذلك حتى الإثنين المقبل.
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 15 مارس 2025 الموافق 15 رمضان، استمرار الموجه الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
ننشر آخر تحديثات لسعر الذهب اليوم السبت، بعد تسجيل مستويات قياسية للذهب في البورصة العالمية بختام تداولات الأسبوع لتسجل الأونصة 3 آلاف دولار.
عيار 24 يسجل 4800 جنيه.
- عيار 21 يسجل 4200 جنيه.
- عيار 18 يسجل 3600 جنيه.
- عيار 14 يسجل 2800 جنيه.
- الجنيه الذهب 33600 جنيه.
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