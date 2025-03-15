أخبار مصر.. صرف 300 جنيه لـ4.7 مليون أسرة ضمن "تكافل وكرامة" خلال رمضان

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها صرف 300 جنيه لـ4.7 مليون أسرة ضمن "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

توجه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة العاشر من رمضان؛ وذلك لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية والسكنية، كما يستهل جولته بافتتاح أعمال تطوير وتوسعة مصنع قنديل للصلب، ويرافقه خلال جولته الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.