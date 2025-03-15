شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: نجاح تسوية ودية مع 3 شركات لاسترداد حقوق العمال بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة العمل، اليوم، السبت، تقريرا حول أنشطة المديريات بالمحافظات، وجاء به:

1- بورسعيد

شهد عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل بمحافظة بورسعيد، بدء ورشة العمل والتطبيق العملي على ريادة الأعمال لخريجات ومتدربات قسم التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهني ببورسعيد،حيث تم عرض فيديو إنجازات المركز والإحصائيات لجميع ورش التدريب بالصور والأرقام، كما استمع إلى الخريجات ممن نفذوا مشروعات صغيرة من خلال مركز التدريب بالمديرية، إلى جانب عروض تقديمية لثلاث فرق جديدة من خريجات التفصيل والخياطة بالمركز بإجمالي 15 متدربة.

2- القليوبية..

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ندوة توعوية للعاملين بمستشفى الرحمة بشبين القناطر، تناولت موضوعات الحفاظ على العلاقة المتزنة بين طرفي الإنتاج من خلال قانون العمل ومناقشة قانون الطفل والحد من عمالة الأطفال، وحاضرت فيها غادة حسني مدير مكتب تفتيش وعلاقات العمل بشبين القناطر وسمر سلامة مفتشة بالمكتب.

كما نظمت المديرية ندوة توعوية في مجال قانون العمل " قانون 10 لسنة 2018، قانون 156 لسنة 2002، وذلك بحضور 25 من العاملين بجمعية الهلال الأحمر ببنها، وحاضر فيها مصطفى محمود مدير مكتب تفتيش وعلاقات العمل بنها وإسلام عبد الرحمن مفتش بالمكتب.

وأوضح فوزي صابر وكيل المديرية أن الندوتين تأتيان في إطار حرص الوزارة بالاهتمام لرفع وعي العمال المعرفي والثقافي بالمؤسسات والمنشآت داخل المحافظة حرصاً على تعزيز حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال التي أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، من أجل تهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة.

3ـ الإسكندرية..

نجحت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، في إجراء مفاوضة وتسوية ودية مع مسئولي عدد من شركات القطاع الخاص دون اللجوء للقضاء، وذلك بعد تقدم عدد من العاملين بشكاوى لمكتب علاقات شرق تفيد بعدم صرف مستحقاتهم المالية، حيث قامت المديرية بعقد سلسلة من المفاوضات مع مسئولي الشركة وأسفرت المفاوضات عن التسوية الودية.

وقال المهندس محمد كمال، إن التسوية الودية جاءت بعد تقدم محمد ممدوح رشاد بشكوى ضد مستشفى للحصول علي أجر شهر يناير 2025، والحصول على مسوغات التعيين، وتمت التسوية الودية وحصل الشاكي على مبلغ 5410 أجر شهر يناير 2025 إلى جانب مسوغات تعيينه، كما تقدمت الشاكية تقى حسن صابر ضد شركة لتأمينات الحياة للحصول على مسوغات التعيين ومستحقاتها المالية، وتمت التسوية الودية واستلام مستحقاتها المالية ومصوغات التعيين.

وتقدمت الشاكية سارة حسن عبد العال بشكوى ضد شركة للحصول على الراتب من شهر 4 لسنة 2024، وقد تمت التسوية الودية وحصول الشاكية على مبلغ 22 ألف جنية مستحقات مالية عن راتبها، وأكد وكيل المديرية، على أهمية دور مكاتب علاقات العمل في التوصل لحلول لأي خلافات عن طريق المفاوضات والتسويات الودية وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن، مشيراً إلى استمرار التواجد المستمر بين العمال في المنشآت وإحكام الرقابة على تطبيق أحكام القانون من خلال الأجهزة التابعة للمديرية، وإزالة المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية تقديم الخدمات للمواطنين.

4ـ بني سويف..

قام أحمد معوض مدير مديرية بني سويف بزيارة لمنطقة عمل بني سويف ومكتب تشغيل بني سويف للتأكد من انتظام العمل خلال شهر رمضان الكريم، والتأكد من مدى رضا المواطنين عن تقديم الخدمة بشكل جيد وبالمجان دون أي مصروفات.

كما شهد مديري المديرية تدريباً عملياً لأعمال التبريد والتكييف على إحدى السيارات التابعة للمديرية، وذلك داخل مركز تدريب مهني بني سويف في إطار تنفيذ البرنامج التدريبي لصيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف.

5- الوادي الجديد..

نظمت مديرية العمل بالوادي الجديد ندوة توعوية عن اشتراطات السلامة والصحة المهنية، بمشاركة 23 من العاملين وأعضاء التمريض والإداريين بمستشفى الأمانة التخصصي بالخارجة، وحاضر فيها الكميائي كامل عبد الرحمن مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة.كما نظمت المديرية ندوة عن اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمشاركة 45 من المدرسين والإداريين وطلبة مدرسة الزهور للتعليم الأساسي بالخارجة، وحاضرت فيها الكميائية أسماء عبد الوهاب مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالخارجة.

وقال أحمد طليب مدير المديرية إن الندوتين تأتيان في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، بالاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في قطاعات العمل المختلفة وذلك وتحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، مشيراً إلى أن الندوتين تناولتا موضعات (تعريف السلامة والصحة المهنية،المخاطر المختلفة في بيئة العمل، المخاطر البيولوجية وكيفية الوقاية منها، قوانين السلامة والصحة المهنية، إصابات العمل والحوادث الجسيمة، الأمراض المهنية، خطة الطوارئ وكيفية اعداداها وتطبيقها وتجارب حياتية خاصة بالسلامة).

6ـ أسوان..

شاركت مديرية العمل بأسوان فرحة أهالي قرى حياة كريمة فرحتهم بقدوم شهر رمضان المبارك وذلك بتوزيع مخرجات التدريب المهني من ملابس جاهزة ومفروشات لتجهيز العرائس الأيتام ودور الحضانة.

وقالت المهندسة ليلي عطا الله إسماعيل مديرة المديرية، إن مشاركة المديرية تأتي في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، بتقديم كافة سبل المؤازرة والمشاركة المجتمعية لقرى حياة كريمة والتي بدأت بدخول الوحدات التدريبية المتنقلة لإكساب المواطنين بهذه القرى أهم المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وأشارت ليلى إسماعيل إلى أنه تم توزيع المخرجات علي قرى (الجنينة، الشباك، قتة، الدر،الديوان، ابريم، مارياتوماس وعافية) ومشاركة أكثر من 40 عروس من الأيتام فرحتهم بتجهيز هم بالملابس الجاهزة والمفروشات، إلى جانب توزيع زي الحضانة على الحضانات بتلك القرى بالتنسيق مع عدد من الجمعيات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بمركز نصر النوبة. جاء ذلك بحضور تيسير حسن مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية.

7ـ الشرقية..

نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية ندوة تثقيفية عن السلامة والصحة المهنية، تحت شعار "أعرف حقك"، بمشاركة مسئولي السلامة والموارد البشرية بـ 70 شركة من كبرى الشركات بقطاع الصناعات الهندسية إلى جانب مشاركة مفتشي السلامة والعمل بالمديرية وبحضور المهندس حمدي العيسوي نائب رئيس مجلس الإدارة.

وأشار أحمد عبد الهادي مدير المديرية، إلى أن الندوة تأتي ضمن سلسلة الندوات والورش التي يتم تنفيذها في إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" والتي أطلقتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، لنشر الوعي بقضايا السلامة والعمل ولتأمين بيئة العمل بكافة المنشآت للحد من الإصابات والحوادث والأمراض المهنية بالمنشآت الصناعية، مثمناً جهود الوزارة في تبني عدد من المبادرات البناءة والتي تهدف إلى تحقيق الصالح العام للمواطن المصري وتوفير بيئة عمل آمنة.

8- الإسماعيلية..

استقبل مركز التدريب المهني التابع لمديرية العمل بالإسماعيلية، مجموعة من طلاب قسم التبريد والتكييف وقسم الكهرباء بالمدارس الفنية، والذين يخضعون لبرنامج تدريبي شامل يهدف إلى إكسابهم المهارات العملية والتقنية المطلوبة في هذا المجال الحيوي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل وتنفيذاً لبروتوكول التعاون المُوقع بين وزارتي العمل والتربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح حسن رداد مدير المديرية، بأنه يتم التدريب داخل ورش ومختبرات مجهزة بأحدث المعدات من أجل تطوير مهارات الطلاب وتدريبهم على أحدث التقنيات بهدف تأهيل كوادر فنية ماهرة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، لا سيما مع التوسع العمراني وزيادة الطلب على أنظمة التبريد والتكييف في مصر والذي يعزز من فرص توظيف الشباب وخفض نسب البطالة ورفع معدلات الإنتاج.

9- المنوفية ..

قام عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية بإلقاء محاضرة بكلية الهندسة بشبين الكوم للتوعية بقانون العمل وإلقاء الضوء على سياسات الوزارة ودورها في حماية العمال وتحقيق استقرار بيئة العمل، فضلاً عن جهود الوزارة في توفير فرص العمل للحد من البطالة وتدريب وتأهيل الخريجين لمواكبة متطلبات سوق العمل.