شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن الاجتماعى تهنئ الشركة المتحدة وصناع مسلسل "ولاد الشمس" والان مع تفاصيل الخبر

تتقدم وزارة التضامن الاجتماعي بالتهنئة للشركة المتحدة وصناع مسلسل ولاد الشمس، والذي يعد نموذجا للتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركة المتحدة في التنسيق والتعاون في الأمور الفنية والمهنية، حيث تم عقد عدد من الاجتماعات التحضيرية بين قطاع الرعاية بوزارة التضامن الاجتماعي وصناع المسلسل علي مدار فترات التحضير والتصوير ودارت مناقشات حول دور الرعاية والخدمات المقدمة، ورشحت الوزارة عدداً من الأبناء خريجي دور الرعاية ليكونوا أبطال الحلقة الأخيرة من المسلسل ليعكسوا صورة حقيقية عن أبناء دور الرعاية.

وتشيد الوزارة بالدعم المجتمعي للمسلسل والإشادة بصناعه، حيث إنه عبر عن صوت أبنائنا في دور الرعاية، وقدم في قالب درامي مشاكل حقيقية للأبناء ومواقف واقعية ربما سيظل تأثيرها ممتد لسنوات.

وكما أكدت الوزارة لتطلعها لتكرار التعاون والتنسيق مع الشركة المتحدة التي أصبحت شريك نجاح بعد ما تحقق في مسلسل ساعته وتاريخه الذي حقق وعيا كبيرا بخدمات الوزارة وخطوطها الساخنة ثم ولاد الشمس بما يساهم في رفع الوعي المجتمعي بملفات عمل وزارة التضامن الاجتماعي.

وتعتزم الوزارة بالتنسيق مع الشركة المتحدة إقامة حفل لتكريم صناع المسلسل وأبطاله بديوان عام الوزارة وبحضور أبناء دور الرعاية احتفاء بالأثر الذي حققه المسلسل.