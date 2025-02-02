شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف للمصريين فى الإمارات والسعودية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 02 فبراير 2025 08:00 ص

أعلنت وزارة العمل، عن توفر 95 فرصة عمل للعمل بدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع مجموعة تجارية كبرى، موضحة أن هذه الفُرص الجديدة تلقتها الإدارة العامة للتشغيل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

وأوضحت الوزارة، أن الفرص المطلوبة للعمل بالسعودية بالتخصصات الآتية:

1- عدد 3 خباز حلواني.

2- عدد 3 شيف جزارة.

3- عدد 2 شيف أجبان.

4- عدد 2 شيف أسماك.

· وذلك برواتب تتراوح ما بين 3100 و 3600 ريال سعودي.

أما الوظائف المطلوبة بدولة الإمارات العربية، فهى بالتخصصات الآتية:

1- عدد 25 خباز حلواني.

2- عدد 20 شيف جزارة.

3- عدد 20 شيف أجبان.

4- عدد 20 شيف أسماك.

· وذلك برواتب تتراوح ما بين 3000 و 3900 درهم إماراتي .

ويمكن للشباب الراغب في الالتحاق بهذه الفرص التقديم من خلال الينك التالي : https://forms.office.com/r/UKxtCtPikK، وذلك لمدة 5 أيام.

وحول الشروط المطلوبة للتقديم،:

1- أن يكون المُتقدم حاصل على مؤهل لا يقل عن مؤهل متوسط.

2- السن لا يقبل عن 18 سنة.

3- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة.

ويحصل العمال المقبولين على عدة مزايا، منها:

- توفير تأمين صحي.

- تأمين على الحياة.

- تذاكر سفر كل عامين.