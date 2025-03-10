شكرا لقرائتكم خبر عن كأس مصر.. سيراميكا يستعين بـ على ماهر لكسر عقدة علاء عبد العال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق سيراميكا بقيادة على ماهر، لمواجهة فريق الجونة يوم الجمعة المقبل، فى إطار منافسات دور ربع نهائى كأس مصر لكرة القدم موسم 2024/ 2025.

ويسعى فريق سيراميكا لكسر عقدة علاء عبد العال خلال هذه المواجهة، حيث فشل سيراميكا فى تحقيق أى فوز على فريق يقوده علاء عبد العال فى 7 مواجهات سابقة، حيث تعادل فى 4 مباريات وخسر أمامه فى 3 مواجهات.

ويستعين سيراميكا فى هذه المواجهة بمدربه الجديد على ماهر الذى استطاع أن يهزم علاء عبد العال فى 6 مواجهات سابقة خلال 11 لقاء جمع بينهما وخسر 3 لقاءات وتعادلا فى 5 مباريات.

وأنهى فريق سيراميكا الدور الأول من بطولة دورى nile فى المركز السادس برصيد 24 نقطة، جمعها من الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى 6 لقاءات والخسارة فى 5 مواجهات، سجل لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

وسيبدأ فريق سيراميكا مرحلة الحسم بالراحة فى الأسبوع الأول، ثم يواجه فاركو، ثم البنك الأهلى، ثم بتروجت، ثم الزمالك، ثم الأهلى، ثم المصرى، ثم حرس الحدود، ويختتم مشواره فى الدورى بمواجهة نارية مع بيراميدز.