شكرا لقرائتكم خبر عن ‎محمود بسيونى يقترب من إدارة قمة الأهلى والزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎اقتربت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم من إسناد إدارة مباراة القمة بين الأهلي و الزمالك، المقرر إقامتها غدا الثلاثاء، للحكم محمود بسيوني.

‎ويأتي هذا الاختيار في ظل الأداء المميز الذي قدمه بسبوني خلال الفترة الأخيرة في إدارة المباريات المحلية، حيث يحظى بثقة اللجنة لقيادة المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية.

‎ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن طاقم التحكيم خلال الساعات المقبلة، وسط استعدادات مكثفة من الفريقين للمباراة التي تحمل أهمية كبيرة في سباق المنافسة على لقب الدوري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعها من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 جمعها من نفس عدد المباريات.

وكان الأهلي قد تُوج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.