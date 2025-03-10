بتروجت يدخل معسكرا مغلقا اليوم فى الإسكندرية استعدادا لحرس الحدود بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - قرر سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، السفر اليوم إلى الإسكندرية من أجل الدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة حرس الحدود، المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على اللقب فى الدورى المصري.

ويسعى سيد عيد لمواصلة نتائجه الرائعة مع الفريق البترولى، بعدما نجح فى تحقيق هدفه الذى أعلنه فى بداية الموسم بإنهاء الدور الأول ضمن التسعة الكبار، وطالب اللاعبين بضرورة تقديم مستويات مميزة من أجل إنهاء الموسم فى مركز متقدم.

وحجز فريق بتروجت مكانا في مجموعة المنافسة على لقب الدورى، بعد أن احتل المركز الثامن برصيد 22 نقطة، عدما خاض 17 مباراة فاز خلالها في 5 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبو الفريق البترولى 17 هدفا واستقبلت شباكهم 18 هدفا.

وسجل 10 لاعبين أهداف بتروجت خلال الـ17 مباراة الماضية، يتقدمهم رشاد المتولى صانع ألعاب الفريق برصيد 3 أهداف وصاحب هدف الفوز على المحلة الذى وضع الفريق في المجموعة الأولى، بالإضافة إلى أحمد فاروق وبدر موسى وإسماعيل بامبا وشيكودي جبريل ومصطفى الجمل "هدفين لكل لاعب"، ثم هدف لكل من إسلام هشام وهادي رياض وأحمد حمدان وأحمد رضا.

مباريات بتروجت في المرحلة الثانية

الجولة الأولى: حرس الحدود مع بتروجت يوم الثلاثاء 11 مارس

الجولة الثانية: المصري مع بتروجت يوم الثلاثاء 14 أبريل

الجولة الثالثة: بتروجت مع الأهلي يوم الأربعاء 30 أبريل

الجولة الرابعة: بتروجت مع سيراميكا يوم 5 مايو

الجولة الخامسة: فاركو مع بتروجت يوم 9 مايو

الجولة السادسة: راحة

الجولة السابعة: بتروجت مع بيراميدز يوم 17 مايو

الجولة الثامنة: بتروجت مع الزمالك يوم 24 مايو

الجولة التاسعة: بتروجت مع البنك الأهلي يوم 30 مايو