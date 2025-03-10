شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات مكثفة لتجهيز خالد النبريصى لتدعيم الإسماعيلى أمام طلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يجرى الجهاز الطبى بنادى الإسماعيلى برئاسة مجدى الباز، محاولات مكثفة لتجهيز الفلسطينى خالد النبريصى لقيادة هجوم الإسماعيلى أمام طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد جهاز الرياضة، فى الجولة الأولى من مرحلة الهروب من الهبوط فى دورى nile.

ويعد خالد النبريصى من العناصر المهمة فى فريق الإسماعيلى والتى لا غنى عنها، ولكن ما زال يعانى من الإصابة التى أبعدتها عن مباريات الدراويش الأخيرة.

ويأمل تامر مصطفى فى شفاء اللاعب الفلسطينى للدفع به فى هجوم الإسماعيلى أمام الطلائع أو الاستعانة به فى بعض الدقائق حسب مجريات المباراة المهمة.

ويدخل الإسماعيلى الدور الثانى من بطولة الدورى المصرى محتلا المركز السابع برصيد 14 نقطة، بينما يتواجد طلائع الجيش فى المركز الثانى برصيد 21 نقطة.