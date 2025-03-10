شكرا لقرائتكم خبر عن مارك كارنى يفوز بزعامة الحزب الليبرالى ليصبح رئيسا جديدا للوزراء فى كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة رويترز عن نتائج رسمية إن مارك كارني فاز بزعامة الحزب الليبرالي ليصبح رئيسا جديدا للوزراء فى كندا.

وأظهرت نتائج رسمية أن مارك كارنى محافظ البنك المركزى السابق فاز فى السباق على زعامة الحزب الليبرالى الحاكم فى كندا وسيتولى رئاسة الوزراء خلفا لجاستن ترودو.

وتغلب كارنى على وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند التى جاءت فى المركز الثانى فى سباق على الزعامة شارك بالتصويت فيه أكثر من 150 ألفا من أعضاء الحزب.

يأتى انتخاب كارنى فى وقت تواجه فيه البلاد تهديدات الرسوم الجمركية من الرئيس الأميركى دونالد ترامب، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الاتحادية.

وواجه كارنى البالغ 59 عاما أزمات اقتصادية عندما كان على رأس بنك كندا، ثم أصبح فى عام 2013 أول شخص غير بريطانى يترأس بنك إنجلترا منذ تأسيسه عام 1694.

وأعلن ترودو استقالته فى يناير، لكنه سيظل فى منصبه حتى يتم اختيار خلف له وأداء اليمين الدستورية.

وحصد كارنى تأييدا واسعا من الوزراء وأعضاء البرلمان منذ إعلانه ترشحه فى يناير.

كارنى خبير اقتصادى رفيع المستوى يتمتع بخبرة فى وول ستريت وكان يسعى منذ فترة طويلة لدخول عالم السياسة وتولى منصب رئيس الوزراء، لكنه يفتقر إلى الخبرة السياسية المباشرة.

ومن المتوقع أن يبادر الزعيم الجديد بالدعوة إلى انتخابات مبكرة فور توليه المنصب، إما عبر إعلانها بنفسه، أو من خلال تصويت بحجب الثقة قد تسعى إليه المعارضة فى البرلمان فى وقت لاحق من هذا الشهر.