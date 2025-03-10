شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل لاعبين سابقين ارتدوا قمصان القطبين قبل قمة الأهلى والزمالك.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمى لرابطة الاندية المصرية المحترفة تشكيلا من اللاعبين السابقين الذين ارتدوا قمصان الأهلى والزمالك، قبل قمة غد الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على اللقب فى الدورى.

وجاء تشكيل اللاعبين الذين لعبوا للقطبين كما نشره رابطة الأندية كالتالى:

حراسة المرمى: عصام الحضرى

الدفاع: إبراهيم حسن، محمد صيدق، إبراهيم سعيد، طارق السعيد

الوسط: أحمد حسن، رضا عبد العال، حسين ياسر المحمدى

الهجوم: جمال عبد الحميد، حسام حسن، مؤمن زكريا

واستقر مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي على استبعاد الثلاثي علي معلول وطاهر محمد طاهر ويحيى عطية الله لاعبي الفريق من قائمة مباراة القمة 130 أمام الزمالك، والمقرر لها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري.

وجاء استبعاد علي معلول وطاهر بسبب عدم الجاهزية الطبية، حيث لم ينتظم الثنائي في التدريبات الجماعية حتى الآن بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية ويؤديان المرحلة الأخيرة من برنامجهما التأهيلي.

فيما قرر كولر استبعاد يحيى عطية الله بسبب عدم الجاهزية الفنية، ورغم انتظامه في التدريبات الجماعية مرتديًا قناع ولكن الجهاز الفني يرى أن اللاعب لم يخض عددا كافيا من التدريبات الجماعية، كشرط للدخول في قائمة المباريات.