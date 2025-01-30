شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: 75 مليون بشرق البحر المتوسط يحتاجون لتدخلات للأمراض المعدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية، ان هناك 75 مليون شخص فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط يحتاجون إلى تدخلات ضد الأمراض المعدية، كما أن المنطقة لديها أعلى معدل انتشار لبعض الأمراض المعدية المرتبطة بالجلد على مستوى العالم.

وأضافت، إنه تقع منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط أعلى عبء عالمي من داء الليشمانيات الجلدية، مما يمثل أكثر من 80% من الحالات المبلغ عنها حول العالم في عام 2023.

التشخيص المبكر والعلاج الفوري الفعال ضروريان لما يلي:

1.تقليل الانتشار

2. الحد من انتقال المرض ورصد انتشاره

تشكل الأمراض الاستوائية المهملة عقبات أمام النساء والفتيات، مثل الإعاقة والوصم والصعوبات الاقتصادية، وتضيف عبئا عليهن وتمنعهن من تحقيق أهدافهن وأحلامهن.

3.الأمراض الاستوائية المهملة يمكن الوقاية منها وعلاجها.

تدابير لمنع الأمراض المعدية التي تحملها ناقلات الأمراض، مثل داء الدودة الغينية، الليشمانيات، داء الفيلاريا اللمفاوية، داء الأونشوسيرسيا، التراخوما:

- تطبيق المواد الكيميائية أو رش المبيدات الحشرية حيث تتجمع ناقلات المرض أو تتكاثر

- النوم تحت ناموسيات السرير

- إزالة المياه الراكدة حيث يتكاثر البعوض والحشرات الأخرى

- البحث عن علاج للحد من خطر انتقال العدوى

لحماية نفسك من الأمراض المعدية التي تنتقل من شخص لآخر:

- تطعيم الحيوانات الأليفة

- ضمان التعامل والطهي المناسب للمنتجات الحيوانية

بيئات التحكم، مثل قطع أعداد القوارض بالقرب من المنازل

ضمان الزيارات البيطرية المنتظمة لمراقبة الحيوانات