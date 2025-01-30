شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل غلق امتداد شارع الهرم اتجاه ميدان الجيزة وكوبرى عباس لمدة 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

تجرى الإدارة العامة لمرور الجيزة، مجموعة من التحويلات المرورية بمحطة مترو أنفاق "14 – الجيزة" وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمنع ظهور الزحام ونلخصها فى النقاط التالية:

- إنشاء محطة مترو أنفاق الجيزة ضمن الخط الرابع لمترو الأنفاق.

- سيتم استلام موقع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة "محطة ميدان الجيزة".

- سيتم إزالة منزل كوبرى الجيزة المعدنى المؤدى لكوبرى عباس وشارع البحر الأعظم بالجيزة.

- سيتم إجراء الغلق الكلى لإمتداد شارع الأهرام فى المنطقة المحصورة ما بين ميدان الجيزة وكوبرى عباس تحديداً أمام مستشفى الرمد فى الاتجاهين أمام حركة المرور لتسليم محطة المترو.

- بدء الأعمال اعتباراً من الساعة 12,05 صباح يوم السبت الموافق 1/2/2025م وحتى انتهاء فترة الأعمال "6 سنوات".

- تجرى إدارة المرور تحويلات مرورية أمام حركة السيارات:

- أمام حركة المركبات القادمة من مناطق المنيل وكوبرى عباس وترغب فى استكمال السير اتجاه ميدان الجيزة سيتم السير بشارع الأهرام ثم الدخول يميناً إلى شارع قرة إبن شريك وإستكمال السير حتى شارع مراد حتى فتحة الدوران المستحدثة الكائنة بعد كنيسة مطرانية الجيزة ثم الدوران مرة أخرى إلى شارع مراد وإستكمال السير وصولاً إلى ميدان الجيزة.

- أمام حركة المركبات القادمة من مناطق المنيل وكوبرى عباس وترغب بالسير اتجاه شارع البحر الأعظم، سيتم الدخول يساراً من فتحة الدوران المستحدثة إتجاه مسطح نفق عباس وإستكمال السير وصولاً إلى شارع البحر الأعظم ومناطق المنيب.

- أمام حركة المركبات القادمة من كوبرى الجيزة المعدنى وميدان الجيزة وترغب فى إستكمال السير اتجاه كوبرى عباس ومناطق المنيل، سيتم النزول من منزل كوبرى الجيزة المعدنى، واستكمال السير بشارع مراد حتى أعلى نفق بهى الدين بركات، ثم الدخول يميناً إلى شارع بهى الدين بركات، واستكمال السير حتى نفق عباس، ثم الدخول يساراً إلى المطلع المؤدى إلى كوبرى عباس ومناطق المنيل.

- الإدارة العامة لمرور الجيزة ستعين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.