شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: وجهت باعتقال المهاجرين الذين ارتكبوا جرائم بالولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه وجه السلطات باعتقال كل المهاجرين غير الشرعيين الذين اقترفوا جرائم في الولايات المتحدة الأمريكية

وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي بثته قناة القاهرة الإخبارية، أن قرار تجميد المنح الفيدرالية، لن يؤثر على الضمان الاجتماعي بالولايات المتحدة.

وأضاف ترامب، أن الموظفين الفيدراليين مطالبون بالعودة للعمل من المكاتب.