شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء لـ"الخليج 365": ندرس حزمة حماية اجتماعية لعرضها على الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة، بوضع حزمة للحماية الاجتماعية، وبالتالى يتم العمل الآن مع وزراء المالية والتضامن الاجتماعى والعديد من الوزراء، لصياغة برنامج للحماية الاجتماعية لعرضه على الرئيس تمهيدا لإطلاقه.

جاء رد رئيس مجلس الوزراء، على سؤال الزميلة هند مختار، مدير تحرير الخليج 365 ومسئول ملف مجلس الوزراء، والذى جاء مضمونة "الحكومة علمت بما يحتاجه المواطن فى المرحلة الحالية، بالتالى هل هناك توسع في برامج الحماية الاجتماعية أو برامج جديدة سيتم الإعلان عنها؟".

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى: "ننتهى الآن من صياغات البرنامج مع السادة الوزراء، ثم نقوم بعرضه على الرئيس لنرى توجيهاته لحجم البرنامج ورؤيته لهذا الأمر، وإن شاء الله نعلن قريبا عن ملامح هذه الحزمة".