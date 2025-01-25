شكرا لقرائتكم خبر عن هل عمليات التجميل حرام؟.. الكنيسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

ورد سؤال من أحد الأقباط، على موقع الأنبا تكلا هيمانوت التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ينص على "أنا لدي وحمة في ذراعي مأثرة على نفسيتي جدا.. فكرت كتير أنى اشيلها بالليزر لكن قالولى أنه حرام ورفض لإراده ربنا.. فهل فعلا حرام أني أعملها"؟.

في هذا الصدد، أجابت الكنيسة قائلة: "بالطبع لا مانع من إجراء العملية، وهذا ليس ضد إرادة الله على الإطلاق.. فإن كان الأمر يضايقك نفسيًا، ويسبب لكِ مشاكل مع بعض مَن تتعاملين معهم أو قد تتعاملين معهم، فلا توجد مشكلة من جِهَة حل الأمر بطريقة طبية عملية.. قومي بدراسة الأمر وابحثي عن الطبيب المناسب للقيام بهذه العملية.. ولا تترددين إن كان الأمر ممكنًا طبيًا".

وأضافت: "ليست كل وأي عمليات التجميل شيئًا غير لائقًا.. فإن عملية التجميل هي شيء أساسي في بعض أنواع الحوادث والمشاكل أو العيوب الخِلقيَّة.. ولكن على الجانب الآخر هناك مَن يبحثون عن عمليات التجميل لأسباب تافهة.. فلا يوجد أي مشاكل في الاستفادة من الخبرات الطبية في علاج تساقط الشعر أو زرع الشعر وخلافه".

واستكملت: "لا نستطيع أن نقول أن عمليات التجميل أمر "حرام".. وإلا يكون حتى الوقوف أمام المرآة لتوضيب الشكل "حرام"، أو حينما تضع فتاة بعضًا من المكياج (مسحوق تجميل) البسيط هو "حرام".