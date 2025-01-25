شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف كيف يتم الوقاية من سرطان عنق الرحم بنسبة 100%؟ والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الحماية من سرطان عنق الرحم بنسبة 100%، مؤكدا أنه ينبغى الحرص على الكشف المبكر والالتزام بالمتابعة الدورية.

وأضافت وزارة الصحة، أن الكشف المبكر ضروري لأن الإصابة المتواصلة بفيروس الورم الحليمي البشري في عنق الرحم (الجزء السفلي من الرحم) إذا تركت دون علاج تسبب %95 من حالات سرطان عنق الرحم.

كشفت وزارة الصحة عن مجموعة من الخطوات التى تحمى من سرطان عنق الرحم وتتضمن:-

1. التوجه للمستشفى لتحديد استهدافك بالفحص من خلال استبيان وزارة الصحة.

2. الالتزام بالكشف والمتابعة الدورية.

3. الحصول على العلاج في مرحلة الخلايا غير الطبيعية.

وقالت، إن سرطان عنق الرحم هو سادس أشهر نوع سرطان يصيب السيدات، وأضافت أن السبب فى 99% من الحالات المصابة بسرطان عنق الرحم بسبب فيروس الورم الحليمي أو HPV .

ونصحت الفتيات من سن 9 سنوات بتلقى التطعيم ضد فيروس الورم الحليمى، كما تنصح السيدات فوق عمر الثلاثين بعمل الفحص.