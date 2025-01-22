شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: 25 مليونا و829 ألف طالب فى المدارس بالعام الدراسى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الكتاب الإحصائى الخاص بالمنظومة التعليمية للعام الدراسى 2025،2024، موضحة أنه يوجد 25 مليونا و829 ألفا 619 طالبا وطالبة، بإجمالى 62056 مدرسة بواقع 672 ألفا و852 فصلا دراسيا، بالإضافة إلى 876 ألفا و432 معلما.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابطا لمعرفة الإحصائيات ونسب التسرب من المدارس.

https://emis.gov.eg/Site%20Content/book/2024-2025/pdf/yearbook2024-2025.pdf



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خريطة توزيع المناهج الدراسية بالترم الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل التي تتضمن طلاب المرحلة الابتدائية بداية من الصف الأول حتي الصف السادس الابتدائي، حيث من المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025 في المدارس، وتستمر فترة الدراسة حتى موعد امتحانات نهاية العام، وجاءت تفاصيل المناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني 2025.