الدبيبة: لا نخشى سياسة ترمب

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أن ليبيا لا تخشى سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وشدد في إطار مناقشة التحديات التي تواجه ليبيا والمنطقة، على أن «التقارب الأمني وحده لا يكفي لحل المشكلات»، مشيرا إلى أن بلاده، رغم صغر حجمها وضعف إمكانياتها النسبي، تمتلك إرادة حقيقية للنهوض.

وأوضح الدبيبة أن هناك دروسا مستفادة من تجارب دول مثل أفغانستان وسوريا، حيث أظهرت الأزمات أن الحلول تحتاج إلى دعم الثقافة والتراث وحياة الإنسان نفسها. وأضاف أن الطريق الأمثل لمعالجة الأزمات يكمن في فهم تطلعات الشعب الليبي ودعمها بشكل فعّال.

وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى أن تعزيز التعاون الدولي يجب أن يرتكز على أسس متوازنة، تجمع بين دعم الأمن ومراعاة الاحتياجات الإنسانية، محذرا من إهمال الدروس المستفادة من تجارب دول أخرى، مؤكدا أن الحلول الشاملة تتطلب تعزيز الحوار الوطني وبناء الثقة بين الأطراف المختلفة.