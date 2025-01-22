السفير في دمشق يلتقي المبعوث الأممي إلى سورية

استقبل سفير المملكة في سورية فيصل المجفل، في مقر السفارة في دمشق، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسون، وجرى في أثناء اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، قد شدد على أن هناك فرصة كبيرة لنقل البلد العربي الشقيق إلى اتجاه إيجابي.

وأضاف أثناء كلمته في مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس المقام في سويسرا، أن لدى الإدارة السورية رغبة كبيرة للتعاون مع المجتمع الدولي.