إندونيسيا تستأنف عمليات البحث بعد الفيضانات

استأنفت فرق الإنقاذ الإندونيسية عمليات البحث عن المفقودين جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت جزيرة جاوة الرئيسية، ما رفع حصيلة القتلى إلى 19 شخصًا.

واجتاحت مياه الأنهار المتدفقة تسع قرى في منطقة بيكالونجان بمقاطعة جاوة الوسطى، بينما تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية اجتاحت القرى الجبلية منذ يوم الإثنين. وأظهرت مشاهد مصورة من المنطقة المدمرة عمال إنقاذ يحفرون وسط الطين الكثيف، حيث غطت الصخور والأشجار المقتلعة القرى.

وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، عبد الموهاري، إن الفيضانات والانهيارات الأرضية دفنت منزلين ومقهى في منطقة منتجع بيتونجكريونو، بينما تسببت الكوارث في تدمير 25 منزلًا، وسدّ، وثلاثة جسور رئيسية تربط قرى بيكالونجان. كما أدت الكارثة إلى إصابة 13 شخصًا، وتشريد ما يقرب من 300 شخص.

وتوقفت عمليات البحث مؤقتًا بسبب الأمطار الغزيرة والضباب الكثيف، الذي جعل المناطق المتضررة على طول الأنهار خطرة على فرق الإنقاذ. ومع تحسن الطقس يوم الأربعاء، استأنفت الفرق جهودها، لا سيما في قرية كاسيمبار الأكثر تضررًا، حيث تركز البحث على الأنقاض والأنهار بحثًا عن الجثث أو الناجين.