542 مخالفة لشركات الطيران والمسافرين

استنفرت الهيئة العامة للطيران المدني جهودها في رصد مخالفات الشركات والكيانات والأفراد المسافرين خلال العام الماضي، إذ سجلت الهيئة 542 مخالفة أحكام نظام الطيران المدني، في وقت بلغت مخالفات عدم اتباع الناقلات الجوية للائحة حماية حقوق المسافرين، المخالفات المضبوطة بـ56%.

غرامات مالية

كشف تقرير هيئة الطيران المدني لعام 2024، فرض وإصدار غرامات مالية ضد المخالفين، حيث بلغت إجمالي الغرامات المالية المفروضة 18.892.200 مليون ريال، وفاقت مخالفات الكيانات والشركات مخالفات الأفراد بـ56% مخالفات الشركات مقابل 44% مخالفات الأفراد، وبلغت إجمالي القرارات الصادرة 542 قرارًا.

حقوق المسافرين

استحوذت مخالفات عدم اتباع الناقلات الجوية للائحة حماية حقوق المسافرين المخالفات، حيث بلغت 305 مخالفات بـ56%، وحلت مخالفات عدم التزام الناقلات الجوية بتعليمات الهيئة فيما يتعلق بنظام تسجيل المسافرين المسبق وعدم الالتزام بالخانات الزمنية ثانيا بـ20%، ومخالفات عدم اتباع المسافرين لتعليمات السلامة الجوية وما يرتكب من سلوك على متن الطائرة ثالثًا، بإجمالي 74 مخالفة بـ14%، ومخالفة عدم تقيد الشركات المرخصة بتعليمات الهيئة وضوابط الطيران المدني رابعا، بإجمالي 17 مخالفة بـ3%، ومخالفات استخدام الأفراد لطائرات بدون طيار دون الحصول على تصريح خامسًا، بإجمالي 15 مخالفة بـ2.76%، ومخالفات عدم التزام الناقلات الجوية بتعليمات الهيئة سادسًا، بإجمالي 9 مخالفات بـ1.66%، ومخالفات بحق الأفراد نظير التحليق بطائرات خفيفة الوزن دون تصريح سابعا، بإجمالي 6 مخالفات بـ1.10%، و3 مخالفات صادرة بحق أفراد لتجاوزهم المناطق المحظورة في المطارات ثامنًا بـ0.55%، ومخالفتان صادرتان بحق شركتي نقل جوي لعدم تقيدها بتنفيذ أحكام التراخيص الصادرة عن الهيئة تاسعًا بـ0.36%.

تعليمات الهيئة

سجلت عدم اتباع الناقلات الجوية للائحة حماية حقوق المسافرين الأكثر غرامات، حيث بلغت الغرامات المالية 14.425 مليون ريال بـ76%، وحلت عدم التزام الناقلات الجوية بتعليمات الهيئة فيما يتعلق بنظام المسافرين ثانيًا، بإجمالي 3.650 مليون ريال بـ19%، وعدم التزام الناقلات الجوية بتعليمات الهيئة ثالثًا، بإجمالي 290 ألف ريال بـ2%، وعدم تقيد الشركات المرخصة يتعليمات وضوابط الطيران المدني رابعًا، بإجمالي 175 ألف ريال بـ1%، ومخالفات بحق الأفراد نظير التحليق بطائرات خفيفة الوزن دون تصريح خامسًا، بإجمالي 155 ألف ريال بـ0.82%.

أرقام وإحصاءات

542 مخالفة مرصودة لشركات الطيران والأفراد

19 مليونًا غرامات مالية ضد المخالفين

%56 مخالفات الكيانات والشركات

%44 مخالفات الأفراد المسافرين

74 مخالفة عدم اتباع المسافرين للسلامة الجوية

الأكثر مخالفات

مخالفة الناقلات الجوية لحماية حقوق المسافرين: 56%

عدم الالتزام بتعليمات تسجيل المسافرين: 20%

مخالفة المسافرين لتعليمات السلامة: 14%

عدم تقيد الشركات المرخصة: 3%

استخدام الأفراد لطائرات دون طيار: 2.76%

الأكثر غرامات مالية

مخالفة الناقلات الجوية لحقوق المسافرين: 14 مليون ريال

عدم التزام الناقلات بنظام المسافرين: 3.6 مليون ريال

عدم التزام الناقلات بالتعليمات: 290 ألف ريال

عدم تقيد الشركات المرخصة: 175 ألف ريال

مخالفات الأفراد لتصريح التحليق بالطائرات: 155 ألف ريال.