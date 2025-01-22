شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى 73 لعيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 73 لعيد الشرطة، تلك المناسبة الوطنية الخالدة التي تعد رمزا لبطولات وتضحيات رجال الشرطة الأبطال في سبيل حماية الوطن، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر ويديم عليها الأمن والسلام والتقدم والازدهار.

سلط حفل عيد الشرطة الـ 73، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضوء علي بطولات الشهيد البطل عمر القاضي، ودفاعه عن الكمين وحماية الدولة من الإرهاب، واستعرض الحفل وصاية الشهيد البطل عمر القاضي وحرصه على الشهادة دفاعا عن الوطن وحماية أرضه.

وتحتفل الشرطة المصرية يوم 25 يناير من كل عام وتعود قصة الاحتفال بهذا اليوم إلى صباح 25 يناير من عام 1952، حيث كانت الإسماعيلية تشهد على واحدة من أروع الملاحم البطولية التي سطرها رجال الشرطة بدمائهم الطاهرة، معركة لا تزال عالقة في ذاكرة الوطن، تذكرنا بشجاعة رجال الشرطة الذين وقفوا صامدين أمام جيش الاحتلال البريطاني، يرفضون الاستسلام ويقبلون الشهادة.