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كيف تحافظ علي نفسك من مرض السكر؟ وزارة الصحة تجيب.. فيديو

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كيف تحافظ علي نفسك من مرض السكر؟ وزارة الصحة تجيب.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - كتبت – سارة وائل

الأربعاء، 22 يناير 2025 09:00 ص

نشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية علي منصة فيس بوك فيديو توعوي للحماية من الإصابة بمرض السكر.

ووأوضحت وزارة الصحة من خلال الفيديو أهمية ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني المنتظم في معظم الأيام، وتناول الفاكهة والخضروات بشكل منتظم، والتقليل من استهلاك الأطعمة الغنية بالسكر والدهون.

يأتي ذلك ضمن مبادرة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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