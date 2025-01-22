شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظ علي نفسك من مرض السكر؟ وزارة الصحة تجيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية علي منصة فيس بوك فيديو توعوي للحماية من الإصابة بمرض السكر.

ووأوضحت وزارة الصحة من خلال الفيديو أهمية ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني المنتظم في معظم الأيام، وتناول الفاكهة والخضروات بشكل منتظم، والتقليل من استهلاك الأطعمة الغنية بالسكر والدهون.

يأتي ذلك ضمن مبادرة عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.