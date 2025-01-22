شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يستخدم الأقباط الشموع فى الكنيسة؟ والان مع تفاصيل الخبر

عند دخول الأقباط إلى الكنيسة عادة أول ما يقومون به هو إشعال شمعة أمام أيقونات القديسين، حيث يمثل استخدام الشموع مكانة كبرى لديهم، وهناك استخدام آخر للشموع داخل الكنائس هو أثناء الصلوات والقداسات.

ويتساءل البعض هنا، " لماذا يستخدم الأقباط الشموع فى الكنيسة"، في هذا الصدد كان قد أكد البابا شنودة الثالث في إحدى عظاته، أن الشموع لها معاني روحية كثيرة، فالشموع تضيء بواسطة الزيت الذي يوجد بها، وهذا الزيت يرمز إلى الروح القدس، كما تمثل الشموع الضوء الخافت الذي يعطي رهبة وخشوع في الكنيسة أكثر من الأنوار الكهربائية.

كما تعود إنارة الشموع في الكنائس إلى أنه كان قديما لا يوجد بها نوافذ وكانت مظلمة بسبب انخفاضها عن مستوى الأرض، وبالتالي كانت الأيقونات لا تظهر وبإضاءة شمعة تظهر الأيقونة، لذلك تكريما لصاحب الأيقونة تضيء شمعة لكي تنير، وبالتالي استخدام الشموع لا علاقة له بالنهار أو الليل أو وجود الكهرباء أو غيره.

